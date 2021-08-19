台灣目前疫苗存量嚴重不足，第六輪高端疫苗預約施打原定18日中午截止，但61.4萬劑預約尚未額滿，第六輪對20至35歲族群開放預約，高端成為國內唯一開放至20歲施打的疫苗。不過，資深媒體人李艷秋則對高端疫苗提出多項質疑，並期望慈濟與企業購買的1500萬劑BNT能早點到貨，就能給年輕人多一個選擇。

李艷秋今（19）日在臉書指出，最近國際間發表兩項對疫苗所做的研究報告，一是冰島的施打率已經超過9成，但Delta病毒造成新一波感染，且以20~39歲年輕族群為主；而冰島研究四種國際疫苗在對抗變種病毒的效果上，莫德納最優，其次是輝瑞／BNT，接著依序為AZ、嬌生。二是美國在4~6月間，針對3700名12~17歲的青少年接種莫德納疫苗，證實莫德納是繼輝瑞 BNT之後，另一支可供青少年接種的疫苗選擇。

李艷秋說，國際間哪支疫苗勝出的趨勢越來越清楚，莫德納及輝瑞／BNT是領先群，且可以涵蓋青少年族群。而國產高端疫苗已經開打，雖然全政府都在為高端促銷，但預約不如預期，所以施打的年齡層從35歲以上，突然放寬到20歲，她希望我們有自己的疫苗，不受制於國外，但對比國外的研究，高端必須先交代幾個最基本的問題。

資深媒體人李艷秋。(本報系資料照)

除了質疑對抗原始病毒的保護力多少、對付變種病毒Delta的效力多少外，李艷秋也想問，輝瑞、莫德納都研究多時，才敢延伸到20歲上下的年輕族群，高端的研究證據在哪裡？且為什麼不向美國申請EUA？有沒有申請WHO的認證？或許疫苗的專業門檻很高，說了民眾也不見得懂，那就說個大家都能懂的：拿到國際認證再來給國人打，很難嗎？

李艷秋表示，高端馬上要在「我國產，我驕傲」的大內宣中打進年輕人的手臂，另外還有400萬莫德納族打死不退，政府自購的國際疫苗斷炊，友邦捐助也無法期待，台灣的疫苗之亂目前看來，慈濟與企業購買的BNT可解，BNT早一天到，就能給年輕人多一個選擇。