新北市金山區公小編陳嘉緯去年8月猝死家中，監察院今糾正金山區公所，新北市長侯友宜今受訪表示，會虛心的檢討並保障所有勞工朋友的權益。

金山區長廖武輝表示，對於今日監察院提出的糾正案，會針對委員們所提出的重點再次進行檢討改善。

廖武輝說，區公所去年在配合調查期間，有先就委員們所提出重點，包括業務分工、工時管理、員工關懷等，進行調整改善，因目前還沒看到糾正案詳細內文，後續將視報告內容，再次進行檢討改善。