金山小編之死 區公所遭糾正 侯友宜：虛心檢討保障勞工權益 12:142021/08/19 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金山小編之死區公所遭糾正 侯友宜：虛心檢討保障勞工權益。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市金山區公小編陳嘉緯去年8月猝死家中，監察院今糾正金山區公所，新北市長侯友宜今受訪表示，會虛心的檢討並保障所有勞工朋友的權益。 金山區長廖武輝表示，對於今日監察院提出的糾正案，會針對委員們所提出的重點再次進行檢討改善。 廖武輝說，區公所去年在配合調查期間，有先就委員們所提出重點，包括業務分工、工時管理、員工關懷等，進行調整改善，因目前還沒看到糾正案詳細內文，後續將視報告內容，再次進行檢討改善。 重查和平醫院SARS封院惹議 人權會：無一案兩查 國際Delta疫情嚴峻 侯友宜：盼有更嚴格標準阻擋境外病毒 #檢討 #進行 #區公所 #糾正 #監察院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中要新北少開疫苗接種站 侯友宜點出問題核心 11:022021/08/16 生活 桃兒童疫苗接種間隔不足達206件 衛生局遭點名檢討 17:562021/08/16 生活 社評／大陸整改 中小企業利多 04:102021/08/18 焦點新聞 台師大糾正案 監委指有違師道 夏學理再反擊 21:462021/08/17 政治 金山磺港邊坡巨石掉落 施工團隊搶修預計9月初完工 15:172021/08/17 生活 蘇揆約見8新警察局長 侯友宜：警察不是一個人的警察 10:002021/08/18 政治 王之道／不認錯３＋11 陳時中才是破口 07:302021/08/18 政治 9／1日開學 侯友宜宣布：實體授課 若教職員確診改線上 14:452021/08/16 生活 侯：警察是國家的 不是哪個人的 04:102021/08/19 政治要聞 阿富汗變天 台灣的鏡子 04:102021/08/18 時論廣場 聯亞EUA未過關 侯友宜：尊重專業認證 15:322021/08/17 生活 生活熱門新聞 「難怪綠營縣市都沒確診」 男大生曝1圖開噴：指揮中心太誇張 - 生活 威力彩中獎熱門號碼一次看 今頭獎狂飆21.5億 - 生活 台電大樓確診連環爆 員工吐心聲「公司防疫太鬆懈」 - 生活 好市多碎洋蔥新包裝曝光 網：打包大媽崩潰了 - 生活 好市多「一張木椅」售11萬 網驚多一個零？內行打臉：不識貨 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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