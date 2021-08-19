BMC(伺服器遠端控制晶片)大廠信驊(5274)樂看下半年營收逐季成長，且明年市場需求持續樂觀，4家外資也紛紛出具最新研究報告，均給予正面肯定，以亞系外資的目標價2600元最高。

美系外資表示，信驊有鑑於需求強勁，上半年B/B Ratio(訂單出貨比)持續大於2，展望下半年，信驊預計供應鏈供給將逐步回穩，第三季、第四季營收將逐季成長，全年營收維持15~20%的成長目標。至於2022年，信驊對於伺服器市場依舊樂觀，假設零組件供應回穩，則2022年可望相較今年進一步成長，將信驊目標價由2300元調升到2520元、評等維持加碼。

另一家美系外資指出，信驊預計下半年在供應鏈回穩以及去年基期較低價，營收將逐季成長，全年營收成長目標維持在15~20%，總體而言，信驊認為假設供應完全足夠，則今年營收將年增逾20%。在定價方面，信驊預計產品的價格不會受到任何侵蝕，會將成本加價轉嫁給客戶。展望2022年，供應仍然是關鍵問題，需求面依舊強勁，已經有客戶將採購訂單已看到到2022年底，故維持信驊目標價2555元、評等加碼。

日系外資表示，信驊終端客戶需求一直都強勁，下半年看好營收會逐季成長，且為因應零組件短缺，信驊也將庫存延長到1~2個月。信驊預估其BMC出貨量90%用於配備英特爾的伺服器CPU，而8~10%用於AMD，除了雲伺服器外，信驊BMC也應用在邊緣運算、主要為海外電信客戶，現階段維持信驊優於大盤評等。

亞系外資表示，下半年儘管零組件短缺，但信驊表示供應緊張有所緩解，且積極尋找第二個供應源，對2022~2023年的伺服器需求前景保持樂觀，維持信驊目標價2600元、評等買進。