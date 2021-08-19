輝達（Nvidia）上季營收創下新高，且本季財報優於市場預期，以及公司高層在法說會上表示遊戲晶片的銷售價格將上漲，受此激勵，輝達周三盤後股價由跌轉升，目前上漲2.31%，報194.80美元。

因遊戲機和數據中心需求暢旺，這個全球最大的繪圖晶片和人工智慧晶片製造商本季營收展望優於市場預期，然而投資人關注的焦點，仍是輝達收購安謀（Arm Ltd）的行動能否如其先前承諾，順利通過監管審查並在明年3月前完成交易。

輝達坦言與監管機構就通過安謀收購案所進行的協商較預期耗時更久。

輝達以400億美元收購英國半導體技術公司安謀，但也引發同業強烈的反對聲浪。

財務長Colette Kress在聲明中表示，該公司仍有信心完成交易。儘管一些獲得安謀技術授權的公司對這項交易感到擔憂或表態反對，且與監管機構的協商時間比原先預期要長，但我們對這筆交易仍然有信心，監管機關應該體認到這個收購案對安謀、獲得其技術授權者以及整個產業帶來的好處。

恒達理財（Edward Jones）分析師Logan Purk表示，許多投資人已經預期該交易最終獲得批准的可能性很低。如果它被擋下，我認為大家也會覺得無所謂。

輝達預估本季營收為68億美元加減2%，優於分析師預測均值65.3億美元。

輝達第二財季（截至8月1日）營收年增68%，為65.1億美元，優於分析師預估的63.3億元，並創下新高記錄。

其數據中心晶片營收年增35%，為23.7億美元，創下歷史新高，並優於分析師預估的23億美元。

遊戲晶片事業營收年增85%，達到30.6億美元，亦創歷史新高，優於分析師預估的29.4億美元。

汽車晶片事業營收年增37%，為1.52億美元。

輝達第二季經調整後每股盈餘年增89%，為1.04美元，優於市場預估的每股盈餘1.01美元。