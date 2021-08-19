帆宣(6196)第二季營運持續向上，單季EPS 2.14元，上半年業績創新高，EPS達3.25元；受惠台系半導體大廠持續擴產，公司訂單能見度到明年，法人看好今年下半年營運可望持續比上半年成長，全年營運將創新高。

帆宣2021年第二季營收80.1億元，年增38.41%，EPS 2.14元，創下十多年以來新高。第二季營收80.1億元，季增21.95%，年增38.41%，刷新單季紀錄；毛利率11.67%，優於首季及去年同期；稅後淨利4.02億元，季增94.9%，年增64.6%，EPS達2.14元。

帆宣上半年營運創新高；上半年營收145.79億元，年增29.18%，稅後淨利6.01億元，年增28.1%，EPS 3.25元，創下歷史同期新高。

展望下半年，法人表示，下半年逐步進入設備業營收認列高峰期，預期公司營收有望逐季創高，整體獲利表現也有機會優於上半年，今年營運可望創下新高紀錄。

展望後續，隨著全球晶圓廠積極擴產投資，帆宣目前在手訂單金額達325億元，若以月營收約20億元概算，公司訂單能見度已達2022年下半年，法人看好，公司受惠台系晶圓代工龍頭的全球擴產需求，明年業績可望再優於今年之表現。