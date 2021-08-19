大陸減碳政策及客戶對新疆產品疑慮，加劇鋁箔供應壓力，高壓鋁箔價格飆漲，讓鋁電容成本大增，為反應成本，主要鋁電廠已評估調漲鋁電容價格，業界預估，此次鋁電容價格調漲約在6%到8%。

全球積極落實碳中和，大陸亦推行限縮高用電產業等多項政策逐步推進碳中和，鋁箔受政策影響擴產不易，且高壓鋁箔主要生產據點-內蒙地區日前宣布大幅調漲電價，每度電由0.26元上漲至0.399元，漲幅高達50%，而電價佔高壓鋁箔生產成本約40%，等於整體生產成本因電價增加約20%，由於內蒙電價漲幅驚人，致使近期鋁箔價格連番飆漲。

近期內蒙電價大漲，引發產業憂慮，廠商私下表示，內蒙古的這個變化已經是第二次，大陸政府招商引資時承諾的政策變化太快、太大，使得政府承諾變成空話，產業投資是一個長期政策，如此變化會讓產業不知如何是從，以化成箔為例，電價漲這麼快，化成箔的高壓成本要漲20%以上，使化成箔必須漲價12%到15%，鋁電解電容器要漲8%以上，市場難以消化，且內蒙電價大漲，有可能波及全國，對電子產業如：空調變頻、新能源、智能製造及電動汽車相關市場帶來不利影響。

再者，中美貿易戰及美國對新疆產品管制，已有不少外國客戶對此提出預防，為避免將來被制裁，不敢多買新疆箔，加劇大陸區域相同產業不同政策的矛盾，雖然新疆沒漲價，但因中美貿易衝突關系，歐美客戶對新疆產品有疑慮，使電容器廠不敢對新疆箔下太多訂單，致使鋁箔缺料壓力進一步惡化。

鋁箔價格居高不下，致使鋁電容成本大增，由於高壓箔佔鋁電容成本達60%，且電動車、充電樁、儲能及智慧電網等新興需求強勁，主要鋁電容廠訂單交期都已排至明年上半年，鋁電容廠調漲鋁電容價格已箭在弦上。

目前日系、大陸當地及台灣主要鋁電廠已評估在新年度產品報價調漲鋁電容價格，業界預估，此次將調漲6%到8%，以反應成本上揚。