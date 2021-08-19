周四公布的一份報告顯示，英國新冠疫苗製造商阿斯利康(AZ；AstraZeneca)的執行長Pascal Soriot成為英國2020年支薪最高的企業高層；而在2020年，英股上市公司的高層，平均薪水幾乎減少了五分之一。

據High Pay中心的報告顯示，儘管Soriot在應對疫情的作法招致批評，以及該公司以較低成本生產疫苗，Soriot仍拿了1545萬英鎊(2125萬美元)的薪水和獎勵。

相較之下，英國股市富時100指數成分股企業的CEO，其薪資的中位數為269萬英鎊，低於2019年的325萬英鎊，但是仍是一般英國工人薪資的86倍。

由於各行各業在去年都經歷了艱苦的一年，許多股東都要求老闆分擔公司財務的痛苦。

去年僅有64%的公司有發放獎金，遠低於前一年的89%。而有77%的公司根據過去3~5年的業績而發放長期獎金；在2019年則為82%。

在9家有獲得政府疫情薪資補貼(員工休假補助計畫)的企業中，其CEO平均薪資為220萬英鎊。

其他最高支薪的主管還包括益百利(Experian)Brian Cassin的1030萬英鎊、建材公司CRH的Albert Manifold薪資9920萬英鎊、利潔時(Reckitt Benckiser)Laxman Narasimhan的9240萬英鎊。