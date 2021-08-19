黃春香認為政府一堆公有地不用，卻來強拆自己家，十分不合理。（程炳璋攝）

台南鐵路地下化工程因拆遷戶問題延宕9年，沿線拆遷戶僅剩北區黃春香最後一戶持續抗爭，鐵道局中工處在今年新冠肺炎疫情降2級後寄出最後通牒，傳出20日清晨6時將強拆半棟黃家，黃春香19日召開說明會，強調鐵道局濫用公權力，號召支持者抗拆到底，預料將成台南鐵路地下化拆遷問題的終局之戰。

台南鐵路地下化因工程需要東移，迫使340戶遷移，拆遷戶組自救會自2012年抗爭至去年，僅存黃春香一家半拆戶，鐵道局中工處去年7月、10月兩度發動強拆，都遭黃春香與學生支持者抵擋，最後僅拆除部分。

黃家被拆成斷垣殘壁，黃春香與支持者1年來仍常入住屋內，部分家具搬到門口的開元陸橋下堆放。

黃家近日收到鐵道局最後通牒令，獲知中工處20日清晨6時準備拂曉強拆，黃春香與支持團體揚言抗拆到底，19日在門口召開說明會。

黃春香表示，如果真是為了國家建設，會心甘情願貢獻自己的家給社會，鐵路地下化案卻是政府一堆公有地不用，強拆我的家，當然不願意平白受損。

黃春香家關注組召集人李容渝表示，支持團體1年來不斷要求保留黃家3坪大小的樓梯空間，提供黃家人方便上下樓，卻遭鐵道局以「違反一致性」、「衝擊都市景觀」為由回絕。

鐵道局中工處不願證實將在20日強拆，僅表示，黃家的樓梯有2米7的空間，位置影響到連續壁施作，會造成地下隧道淨寬不足，作業當天將在接管後，先做臨時支撐加固，再拆除用地範圍。

黃春香18日透過臉書發出緊急動員令，黃家門口19日重新聚集支持者，預料起碼20人發動抗拆，展開黃家保衛戰。