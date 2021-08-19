據大陸央視報導，加拿大當地時間8月18日下午，華為創辦人之女、華為首席財務官孟晚舟引渡案，在不列顛哥倫比亞省高等法院的審理全部結束，法官沒有立即宣佈判決結果，預計將延至當地時間10月21日早上9點15分公佈最終裁決時間。

而就此情形，華為加拿大公司也發表聲明，指出案件審理已經持續2年多。孟晚舟的辯護律師就程式濫用的四個分支向法庭進行陳述，包含政治驅動、非法拘禁、證據缺失與錯誤描述、違反國際習慣法，指出孟晚舟的憲章權利因司法程序的濫用而遭到了侵犯，唯一的補救措施就是停止引渡。

另外根據TechWeb網站引述華為加拿大公司聲明指出，「孟晚舟在被捕多年後，被指控的多個欺詐案，沒有一個能證明造成實際傷害，這不是非同尋常嗎？」同時法官持續以懷疑態度看待美國對孟晚舟的指控，這十分不尋常且不明確，並強調華為一直支持孟女士追求公正和自由。