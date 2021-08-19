33歲「神仙姐姐」劉亦菲去年接演真人版電影《花木蘭》打進好萊塢，最近她回歸小螢幕，和陳妍希老公陳曉合拍新戲《夢華錄》，兩人男帥女美的天仙組合，讓戲未上映就引來熱議。近日有媒體曝光劉亦菲穿緊身皮衣、短褲疑似拍廣告的側錄，但往下半身一看，肉肉大腿溢出，女神似乎略為發福。

出道多年的劉亦菲過去僅認戀過韓國歐巴宋承憲，兩人拍攝《第三種愛情》假戲真做，但3年後男方就透過公司承認因聚少離多分手，而劉亦菲後來還一度傳出與老搭檔胡歌祕密閃婚，當時還登上熱搜，但秒被當事人否認，近日則有八卦微博稱劉亦菲正與攝影師好友劉健安熱戀穿情侶裝，但男方好友則以：「這口老瓜」，澄清是陳年緋聞、假消息。

網上曝光劉亦菲穿皮衣短褲拍廣告側拍。（圖／翻攝自前線娛樂微博）

而劉亦菲拍完《花木蘭》後，今年初則接拍熟悉的古裝電視劇《夢華錄》，劇中她和陳曉搭檔，原本外界不看好，但片場側拍牽手照流出，兩人粉紅泡泡與CP感十足的照片隨即引發討論，更有人讚劉亦菲的古裝造型狂噴仙氣，再度美出新高度。

擁有天仙外貌與氣質的劉亦菲，事實上出道至今常因外型胖瘦被外界做文章，今年初她代言名牌精品廣告釋出，就被外界發現似乎忘了身材管理，手臂與肚子都長了些肉，近日《前線娛樂》微博放出多張她穿黑色緊身皮衣短褲坐在機車上工作的照片，下半身又成為話題，有人驚訝回：「這個腿，OMG」、「姐姐胖了？」，但也有人覺得劉亦菲怎樣都美，力挺說：「我喜歡肉腿，又白又光滑，劉亦菲的一切我都喜歡」、「期待新劇夢華錄啦」。