《天堂W》是繼承PC「天堂」的正統性，以Worldwide為主題策略並開發為全球IP的手機遊戲。NCSOFT今（19）日透過全球線上展示會公開遊戲資訊，CCO金澤辰表示，「天堂W是以開發最後天堂的心情所準備的專案」，同時宣布全球事前預約正式於官網以及雙平台進行。

《天堂W》全球線上展示會

NCSOFT（代表金澤辰，以下簡稱NC）在今日全球線上展示會【The World】中公開MMORPG手遊新作《天堂W（Lineage W）》。

◎金澤辰CCO表示，「天堂W是以開發最後天堂的心情所準備的專案」

《天堂W》是繼承PC MMORPG天堂正統性的新作，以Worldwide主題為全世界玩家們策略性的進行開發。NC計劃在2021年內於全球市場同步推出《天堂W》。

金澤辰CCO（Chief Creative Officer，首席創意負責人）將《天堂W》以「開發最後天堂的心情所準備的專案」進行介紹。《天堂W》包含著可以說是天堂的本質之戰鬥、血盟、犧牲、名譽等價值，將24年期間所累積的一切集結而成的天堂的最終版本，並強調「將天堂的核心內容戰鬥社群延伸到世界」。

◎採納Full 3D為基礎的「斜45度視角」，繼承原創性的戰鬥和血盟，故事線是它的強項

負責《天堂W》group leader的Lee Sung Gu和《天堂W》開發室長Choi Hong Young介紹了《天堂W》的主要特色及服務計劃等內容。

《天堂W》的特色是：

(1)Full 3D畫面和斜45度視角（Quarter View）開發的暗黑奇幻（Dark Fantasy）世界

(2)將幻想現實化的多種視覺（Visual）演出

(3)繼承了天堂原創性，強化打擊感的戰鬥系統

(4)增強沉浸感的故事情節和各種敘事（Narrative）配置

(5)改善的血盟和聯合遊戲內容

◎全球單一版本服務，即時AI翻譯，透過跨平台裝置在PC和單機都能遊玩

NC為了實現《天堂W》的「全球戰鬥社群」，將以全世界單一版本（Global One Build）進行服務。來自不同國家的玩家能夠聚集在一個戰場（伺服器）上，享受合作和競爭的樂趣。

(1)AI（人工智能）翻譯，支援使用不同語言的玩家們在遊戲內即時順暢的交流

(2)提供了「語音轉文字（Voice to text）」功能，可自動將語音轉換為文字進行聊天。

《天堂W》是以跨平台（Cross Platform）進行服務。在PC上能夠以NC的跨平台服務PURPLE來遊玩。甚至為了準備單機（PlayStation 5、Nintendo Switch等）也能夠跨平台遊玩而進行開發中。

◎全球事前預約，在正式官網和雙平台進行中，贈送多種遊戲道具

NC於今（19）日上午9點（台灣GMT+8）開放《天堂W》全球事前預約，玩家們可以在《天堂W》官網、Google Play、Apple App Store參與事前預約，所有參與事前預約的玩家們都可以在遊戲上市後領取各種道具。

玩家們可以在官網中申請訂閱「《天堂W》新聞」。該新聞是為全世界《天堂W》玩家提供消息而準備。預計10月中旬開始進行發送。

這次展示會內容也可以在《天堂W》官方網站中觀看。官網包含遊戲介紹影片、預告片、職業故事影片等《天堂W》的詳細資訊。

《天堂W》事前預約進行中

詳細內容請在《天堂W》官網中查看。

關於NCSOFT

NCSOFT成立於1997年，總部設於韓國首爾，曾開發出多款創新又暢銷的遊戲，其中包括了《天堂（Lineage）》、《天堂2（Lineage2）》、《永恆紀元（AION）》、《劍靈Blade & Soul》以及《天堂M（LineageM）》、《天堂2M（Lineage2M)）等作品。

關於NC Taiwan

NC Taiwan成立於2003年8月，為韓國NCSOFT在台灣的子公司，提供台港澳地區的玩家最完善、迅速的產品與服務，包含《天堂II》、《AION永恆紀元》以及《劍靈Blade & Soul》。NCSOFT成立於1997年，總部設於韓國首爾，曾開發出多款服務中的知名IP大作，其中包括了《天堂》、《天堂II》、《AION永恆紀元》、《劍靈Blade & Soul》、《天堂M》以及《天堂2M》。NCSOFT在美國、歐洲、亞洲等於全世界皆設有海外法人，為世界頂尖的遊戲開發及發行商。NC Taiwan持續透過與NCSOFT及各海外子公司的經驗交流，積極提升對玩家服務的品質，引領所有玩家都能盡情享受遊戲世界的愉快、樂趣及感動。