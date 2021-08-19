交通部屬意高鐵宜蘭站設在四城站，今天聽取地方意見後，1個月內將再度與地方說明。（李忠一攝）

交通部官員今天（19日）赴宜蘭與地方舉辦座談，會中交通部屬意設在礁溪鄉的四城站，會後國民黨縣議員林岳賢痛批是黑箱作業，民進黨縣議員陳俊宇也批交通部是偷偷摸摸、不敢面對宜蘭民眾，交通部政務次長胡湘麟解釋，是經過綜合考量才建議四城站，1個月內會再與地方說明。

高鐵延伸宜蘭設站點有四城、宜蘭（宜蘭火車站）、縣政中心、羅東等站，宜蘭縣長林姿妙表達縣府建議設在縣政中心站的立場，但站點尊重專家評估。但近期已傳出交通部屬意四城，座談會後證實讓地方跳腳。表態參選宜蘭市長的游國連，也率民眾拉起白布條表達設在宜蘭站（宜蘭火車站）的立場。

縣議員陳俊宇表示，先前報告分析結論都是宜蘭站為專家建議的首選，7月底選址公告延宕之後，開始釋出四城的利多，又不通知立委、地方首長、民代匆匆會勘，「交通部到底在幹嘛，偷偷摸摸，為什麼不敢面對宜蘭的民眾？」

交通部政次胡湘麟回應說，交通部經過很多專業上的考慮，在宜蘭（宜蘭火車站）設站運量、經濟效益上是比較大，但高鐵延伸宜蘭與鐵路高架彼此有所關聯，鐵路高鐵推動的期程，也會受到高鐵設在宜蘭站的影響。

胡湘麟指出，宜蘭市有些道路狹小、路旁房子密集，道路拓寬拆遷量大，其他專業上如高鐵站月台長度須420公尺，但台鐵站沒那麼長，加上宜蘭站南端有一處轉彎，並不適合設站，高鐵站必須北移，高鐵站與台鐵站中心點可能就會不一樣，經過綜合考慮交通部建議四城站，交通部是有細部上、專業上、工程上等考量，絕對沒有黑箱作業。