新北市選手在本屆奧運表現亮眼，新北市議會議長蔣根煌鼓勵選手及教練，今自掏腰包頒贈獎勵金；新北市體育總會祕書長劉富福表示，議長擔任新北體育總會理事長後，協助向市府爭取經費，從每年600萬提升到1000萬元，並爭取許多建設，讓選手能夠無後顧之憂為國爭光。

蔣根煌今上午邀集東奧射箭銀牌得主湯智鈞、跆拳道銅牌得主羅嘉翎及舉重銅牌得主陳玟卉至議會，除恭賀他們在奥運獲得佳績，並頒贈銀牌得主20萬、教練10萬，而2位銅牌得主各10萬、教練各5萬的獎勵金。

身兼新北市體育總會理事長的蔣根煌說，自己是奥運迷，東奥期間每天守在電視機前為選手加油，看到選手們在運動場上的專注與努力令人感動，他們創下的佳績，不僅讓世界看見台灣，也為國內低迷的防疫氛圍帶來振奮人心的力量。

湯智鈞、羅嘉翎、陳玟卉及教練們也感謝蔣議長對體育的重視與支持，將繼續努力超越自我，在未來的各項比賽奪得更好的成績。

蔣根煌也允諾將持續推動相關獎補助法案，整合各項資源，投入更多經費，讓體育發展的環境更加完備，也讓所有運動員沒有後顧之憂專注於訓練。