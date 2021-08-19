美國外交官員今天重申，不再將阿富汗流亡總統甘尼（Ashraf Ghani）視為要角。

甘尼稍早上傳影片表示，他無意在阿拉伯聯合大公國繼續流亡，正在「洽談」返國一事，並否認自己是為了私利和保命才逃往阿聯。

法新社報導，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今天告訴媒體：「他（甘尼）不再是阿富汗重要人物。」她不願就阿聯決定對他提供庇護置評。

然而，英國廣播公司（BBC）提到，美方仍以「甘尼總統」指稱他，國務院也說阿富汗政權尚未正式轉移。