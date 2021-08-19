阿富汗總統甘尼流亡 美副國務卿：已非重要人物 12:402021/08/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國外交官員今天重申，不再將阿富汗流亡總統甘尼（Ashraf Ghani）視為要角。 甘尼稍早上傳影片表示，他無意在阿拉伯聯合大公國繼續流亡，正在「洽談」返國一事，並否認自己是為了私利和保命才逃往阿聯。 法新社報導，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）今天告訴媒體：「他（甘尼）不再是阿富汗重要人物。」她不願就阿聯決定對他提供庇護置評。 然而，英國廣播公司（BBC）提到，美方仍以「甘尼總統」指稱他，國務院也說阿富汗政權尚未正式轉移。 談阿富汗軍變 蔡英文：台灣要更強大 蔡英文：保護自己 台灣唯一選項 #甘尼 #總統 #阿富汗 #流亡 #重要人物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 伊朗：準備就阿富汗議題 與中國及俄羅斯展開合作 08:042021/08/19 國際 府庫枯竭民眾爭相逃難 塔利班掌權阻力重重 11:312021/08/19 國際 塔利班坐擁阿富汗28兆寶藏 全世界都超想要 12:392021/08/19 國際 雷震天快評》阿富汗變局 蔡總統看到823 10:472021/08/19 快評 施明德創意太天真 04:102021/08/19 時論廣場 社評／阿富汗變局對美國的檢驗 04:102021/08/19 焦點新聞 副總統反擊 率政府軍奪回1省會 04:102021/08/19 話題觀察 北京釋合作訊號 共同開發稀土 04:102021/08/19 產業財經 G7下周商討阿富汗局勢 梅克爾籲援助難民 04:102021/08/19 話題觀察 何時承認塔利班大陸：等新政府組成 04:102021/08/19 產業財經 國際政治無海誓山盟 溝通防誤判 04:102021/08/19 產業財經 國際熱門新聞 塔利班坐擁阿富汗28兆寶藏 全世界都超想要 - 政治圈 阿富汗總統逃亡女兒爽住紐約豪宅遭曝 辯用自己方式為女權發聲 - 國際 不畏強權質問塔利班 阿富汗女記者展現勇氣 - 國際 - 中央社 被塔利班斥為妓女 阿富汗流行天后搭機脫逃 開心比YA - 國際 美在阿富汗參戰20年1天狂燒83億 更驚人帳單在後頭 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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