英國牛津大學公衛研究發現，最常被用來對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的輝瑞/BNT及AZ疫苗，在對抗猖獗流竄的Delta變異株方面，效力會在3個月內減弱。

路透社報導，研究也發現，在接種2劑輝瑞（Pfizer）/BioNTech或阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗後仍染疫的人對其他人構成的風險可能比先前的變異株還大。

根據在英國各地採集的超過300萬份鼻咽拭子，牛津大學研究發現，接種輝瑞或AZ疫苗第2劑90天後，預防染疫的效力分別從打完第2劑2週後的85%和68%降至75%和61%，而疫苗效力減弱的現象在35歲以上族群者身上又比35歲以下者更顯著。

牛津大學醫學分析教授、這項調查的首席調查員華克（Sarah Walker）說：「這兩款疫苗打2劑後，對抗Delta的效果還是相當好。」

華克並未參與研究AZ疫苗，AZ疫苗最初是由牛津大學免疫學專家研發。

研究人員不會預測疫苗效力隨著時間推移會下降多少，但表示接受研究的這兩款疫苗在接種第2劑後的4、5個月內效力會趨近。

這份研究凸顯出感染Delta變異株病毒所增加的風險，也顯示完整接種疫苗後仍染疫者的體內病毒含量往往與未接種疫苗的染疫者相似，顯然比Alpha變異株仍在英國強勢流竄的時期惡化。

牛津大學的研究結果與美國疾病管制暨預防中心（CDC)）的分析一致。由於Delta變異株染疫病例攀升，美國政府正在規劃下個月起普遍開放民眾接種疫苗追加劑。