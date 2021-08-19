屏東一名人夫娶了小他40歲的嫩妻，本以為可以過著幸福美滿的家庭生活，沒想到妻子結婚不到3年就離家出走，還與小王生子，氣炸對2人求償60萬元精神撫慰金，屏東地院最後判決人妻與小王應賠償45萬元。

人夫控訴，他2016年5月60歲那年，與當時20歲的妻子結婚，結果結婚不到3年，妻子就在2019年3月與一名43歲男子交手，2人隔年4月還生下1子，心碎之餘，決定對2人求償。

法院審理時，人妻坦承出軌，但賠不起丈夫提出的60萬元精神賠償金，小王則稱，他在2020年11月入監服刑，之後便沒有再與人妻聯繫，出獄後從事臨時工，收入微薄又不穩定，希望法院能駁回人夫的求償訴訟。

屏東地方法院審理過後認為，人妻於2019年2月間離家出走，接著與小王發生婚外情產子，違背善良風俗，衝擊婚姻的圓滿、安全及幸福，嚴重損害人夫配偶權，判人妻與小王應賠償人夫45萬元，全案仍可上訴。