花蓮監獄附近路段昨發生一起死亡車禍，18歲陳姓女護專生騎機車不慎遭對向賓士車撞擊，因力道強烈，陳女機車頭全毀，且頭部重創不治。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮監獄附近路段昨發生一起死亡車禍，18歲陳姓女護專生騎機車遭對向賓士車不治，由於雙方均無行車記錄器，且附近路段人煙稀少，女學生家屬昨晚也在花蓮地方社團PO文，請路過民眾提供行車記錄器畫面，協助釐清真相。（羅亦晽翻攝）

花蓮監獄附近路段昨發生一起死亡車禍，一名18歲陳姓女護專生騎機車北上時，不慎遭對向賓士車撞擊，頭部重創不治，雖經檢測雙方均無酒駕情事，肇因目前警方也正調查，不過該路段均為農地，人煙稀少，且肇事車輛無行車記錄器，女學生家屬悲痛不已，昨晚也在花蓮地方社團PO文，請路過民眾提供行車記錄器畫面，協助釐清真相。

昨傍晚5時左右，花蓮吉安鄉台9丙線9.5公里，即花蓮監獄附近路段，年約32歲的潘姓女子，駕駛一輛老賓士車，由北往南方向行駛，不明原因，撞擊到由南往北行駛的陳女。

由於雙方撞擊力道劇烈，潘女的賓士右邊車頭全毀，駕駛座位置甚至凹陷，陳女機車車頭全毀變形，東西灑落四地，陳女更是直接被撞飛到擋風玻璃上，頭部重創，警消獲報趕抵現場，發現陳女頭部血流不止，昏迷不醒，失去呼吸心跳，趕緊送往花蓮慈濟醫院，經搶救後，仍宣告不治。

經測，雙方均無酒駕情事，由於現場四處均為農地與行道樹，店家及住家稀少，均無監視器，且雙方也沒有行車記錄器，警方從現場撞擊跡象加上潘女供稱，研判應為賓士車跨越中央雙黃線行駛，看到機車想要往左閃避不及撞上，至於詳細肇事責任還需進一步調查，警方目前已先依過失致死罪嫌把潘女移送法辦。

陳女家人不願女兒僅18歲就離開人世，昨晚也在花蓮地方臉書社團上PO文，請當時路過民眾能提供行車記錄器，還原現場事發過程，此文一出，許多網友紛紛請家屬節哀，同時也提供不少後續相關處理事宜的步驟，也有人也協助分享轉發，讓家屬能早日釐清車禍真相。