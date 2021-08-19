華夏(1305)挺過PVC最壞時機，第三季起隨著印度需求回溫，且歐美受到極端氣候影響，供給緊縮下，華夏看好第三季獲利將會相較第二季出現明顯成長，華夏今在基本面力挺下，逆勢抗跌，股價開高震盪，盤中持穩漲幅逾1%。

展望第三季，華夏看好中東、非洲及孟加拉等地區因回教節慶結束後需求逐漸升溫，印度新冠疫情緩和，已經有工商業快速復甦，買家自7月下旬起積極尋找進口貨源，以補充境內庫存缺口，預期雨季結束後進入傳統管材加工旺季，需求會更為強勁，只是在供給面上，美國7月陸續發生雷擊和設備重大故障造成PVC及上游原料停工及減產，也有大廠進行歲修，供應減少，8月PVC內銷價再度喊漲，為今年第七度漲價，故對於PVC的報價將提供有效支撐。

華夏副董林漢福認為，華夏第二季不利於PVC報價的負面因素都已經過去，近期PVC價格已上升，顯示剛性需求持續，華夏第三季PVC將全產全銷，獲利會比第二季有相當幅度的改善。

華夏第二季營收45.8億元、季減少8.09%、年增加100%，稅後淨利5.47億元、季減少33.9%，但相較去年同期虧損轉盈，每股獲利0.94元，單季毛利率25.9%，相較第一季減少6.2個百分點。累計上半年營收為95.5億元，稅後淨利13.7億元，累計每股獲利為2.36元。