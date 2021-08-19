疫情大幅加速數位經濟崛起，儘管逐漸趨緩降級，但數位化銷售與支付融入商務活動成為必然的轉變，對於佔台灣全體企業家數超過97%的中小型企業而言，技術轉移與成本負荷，成為中小企業通往數位轉型面臨的最大挑戰。看好中小企業數位轉型商機，萬事達卡切入企金業務再進化，推出「中小型企業全方位資源」平台，透過一站式頁面整合中小型企業布局數位轉型所需的各種電子商務資源、解決方案和優惠資訊。

萬事達卡洞察到許多中小企業對於「電子商務概念」較為陌生，因此在「中小型企業全方位資源平台」上，替中小企業主做好筆記、整理相關的數位轉型指南，集結專業合作夥伴，包括Amazon Web Services(AWS)、91APP、KPMG和退稅專家VATIT，從線上開店、電商經營、跨境物流、報關和稅務等電子商務know how皆可一次掌握。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示：「疫情導致實體門市消費動能銳減，消費者使用電子商務的比例大增，根據經濟部統計，2021第二季零售業網路銷售額1,059億元，年增率34%創下新高；另一方面，萬事達卡最新調查發現，75%消費者因疫情提升使用行動支付的比例，顯見疫情已讓數位經濟成為新常態。萬事達卡洞察到許多中小型企業在數位轉型方面的需求，因此推出萬事達卡『中小型企業全方位資源平台』，透過一站式整合中小型企業在數位轉型方面所需的各式資源及優惠，協助強化其電子商務、資安能力並降低成本，助力中小型企業一同跨出數位轉型的第一步。」

為滿足中小企業數位行銷需求，萬事達卡也提供包含PIXLR、Designs.ai、123RF等圖庫、影音及設計資源，而在數位行銷方面，進行Facebook Ads、Google Ads廣告投放，也可以享有高額回饋，協助企業以最經濟實惠方式進行數位行銷、拓展客源。除了線上營運的輔助，「中小型企業全方位資源平台」上也推出優惠，滿足企業主們在實體營運的需求。如「萬事達卡樂賞利計劃」讓中小企業主在異地出差所需的飯店住宿與汽車租賃、以及日常會議的餐飲採購等各方面，都可以享有高達4%的現金回饋，降低營運成本。

因應消費者跨境購物需求持續增加，海外代購成為跨境電商新趨勢，經營海外代購事業的賣家，可透過一系列「跨境回饋神卡」如：中國信託商旅鈦金卡、玉山U Bear卡、台新FlyGo卡、永豐幣倍卡、星展eco永續卡與國泰世華CUBE卡進行跨境消費，在經營代購事業、投放數位廣告，同時享有高額回饋，減輕賣家經營負擔。