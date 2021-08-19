《商情》美元走強 LME期銅下跌0.14％ 12:342021/08/19 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於美元走強，使得以美元計價的金屬對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，加上供應中斷的疑慮獲得緩解，致倫敦(LME)周四銅價下跌。 周四(8/19)截至台北時間12:00，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.14%，報每公噸9030美元，盤中最低一度跌至每公噸9016.5美元低點。(商品行情網) 《商情》出口下滑 大馬棕櫚油跌逾2％ 《美股掃瞄》美股消息面：燃油需求恐轉弱 油價連5跌 #LME #走強 #下跌 #周四 #期銅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》憂聯準會年底前收水 恆指重挫1.6％ 11:262021/08/19 財經 《商情》獲利回吐 紐約期棉微跌 10:012021/08/19 財經 不斷更新》台股下殺逾300點 16500點失守 台積電大跌10元 09:082021/08/19 財經 Fed縮減購債恐將臨 台股早盤反彈失利跌逾200點 10:402021/08/19 財經 滬指低開 煤炭股走跌 10:392021/08/19 財經 《韓股》半導體孱弱 韓股開低走低 12:342021/08/19 財經 蘇揆接見新警長 徐國勇避走南部 04:102021/08/19 焦點要聞 《商情》黃金亞洲電子盤小幅走跌 11:092021/08/19 財經 航海王反攻 台股終止連9黑 04:102021/08/19 財經焦點 《台北股市》3大理由樂觀看台股 第一金投信：抓住逢低加碼機會 10:182021/08/19 財經 《塑膠股》Q3獲利看升 華夏突圍走揚 12:342021/08/19 財經 財經熱門新聞 全盤皆墨 台股暴跌450點 指數收近3個新低 - 要聞 台股「殺很大」 大型權值股倒一片 法人點出3大落底訊號 - 財經 - 工商 育才警訊 5成5大學生自認選錯系 - 財經焦點 - 中國時報 外資贊聲高價、權值股 台股多頭 吹響反攻號角 - 財經要聞 - 工商時報 北京釋合作訊號 共同開發稀土 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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