由於美元走強，使得以美元計價的金屬對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，加上供應中斷的疑慮獲得緩解，致倫敦(LME)周四銅價下跌。

周四(8/19)截至台北時間12:00，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.14%，報每公噸9030美元，盤中最低一度跌至每公噸9016.5美元低點。(商品行情網)