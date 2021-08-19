知情人士透露，格羅方德（GlobalFoundries）已經秘密向美國監管機構提交在紐約上市的申請。這家晶片製造商的股票首次公開發行（IPO）估值可能達到約250億美元。

此舉成為迄今最清楚不過的信號，即格羅方德並不急於接受與英特爾結盟的提議。

《華爾街日報》上個月報導，英特爾有意收購格羅方德，並已展開協商。

格羅方德的母公司為阿布達比主權財富基金—穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment Co）。

消息人士表示，格羅方德將與摩根士丹利、美國銀行、摩根大通、花旗集團和瑞士信貸集團合作推動這項IPO案。

消息人士並透露，格羅方德預計於10月披露IPO申請文件，並在今年年底或明年初上市，這取決於美國證券交易委員會（SEC）處理其上市申請的速度。

消息人士表示，格羅方德的上市計畫亦受到市場環境影響，因此整個進程仍可能出現變化。

據了解，英特爾尚未對格羅方德正式提出收購要約，最終也有可能不會出價。

消息人士並表示，格羅方德擔心與英特爾合併，會使那些與英特爾競爭的主要客戶感到不安，例如超微（AMD）。此外，這項交易還有可能面臨美國拜登政府嚴格的反壟斷審查。

穆巴達拉投資公司、格羅方德和英特爾均對此消息表示不予置評，而相關銀行、美國證券交易委員會、超微和白宮則尚未回應媒體的置評請求。

格羅方德執行長Tom Caulfield上個月曾表示，該公司計畫在2022年上市。該晶片製造商承諾將全力提高產量以滿足強勁的需求，並宣布將在其紐約州馬爾他鎮（Malta）總部附近建造第二座工廠，以解決全球晶片短缺的問題。