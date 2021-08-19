喧騰一時的「松山之亂」案，唯一被依毀損公物起訴的徐權，19日前往台北地方法院出庭，法官訊問前安排調解程序，徐權與中崙所員警達成調解，賠償8000元及1台螢幕，庭末，法官諭知全案仍待合議庭評議後，才會決定是否改簡易處刑判決。

今年4月16日時任松山警分局督察組教官楊忠蒞酒後與徐權等10人起衝突，徐等人追逐楊衝進中崙所，因找不到楊，大聲咆哮，徐權抄起鐵椅，砸壞值班台的警用電腦螢幕；副所長顏敏森聞聲察看，上前壓制徐，並與其餘員警合力把10人驅離至派出所外。

前中崙所長許書桓因怕損及惹禍教官楊忠蒞顏面，接受巡佐傅榮光建議，刻意刪除監視器96秒畫面，涉犯滅證罪，打臉警方「誤刪」說詞，北檢給許、傅2人緩起訴處分，命2人各支付公庫15萬元及接受4小時法治教育，全案僅起訴砸壞電腦的徐權1人。

徐權19日與值班警員在北院安排下已達成和解，他步入法庭後承認犯罪，也願意賠償早已買好的同款電腦螢幕作為賠償，警員表示仍需請示派出所如何處理，庭末法官諭知候核辦。

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