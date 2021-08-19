「沒錢真的不要生小孩。」一名女網友表示，日前與16歲的堂妹聊天才知道，打工一個月月薪大約20000上下，但開學後就銳減成7、8000元，扣除一些費用後，一個月僅剩5000元生活費，但要負擔車資、餐費及學費，令她有感而發「我真心覺得，沒錢真的不要生小孩。」

原PO日前於論壇《Dcard》指出，堂妹今年16歲，過去曾因為一些因素，導致高一休學、重讀，目前打工一個月薪大約20000多，但開學後排班縮減的關係，最多只能賺7、8000元，扣除其餘一些費用後，能用的錢僅剩5000元。

原PO透露，堂妹的生活費、學雜費及餐費等雜七雜八的支出，都要自行負擔，但堂妹仍是未成年少女，7點多要到校上課，等同於清晨5、6點要起床，下課後還要打工，回到家都已深夜12點多，對於一個正在發育的孩子來說，「根本睡眠不足啊！」

原PO認為，若是打工賺取自己的娛樂消費，「都可以理解」，但負擔學費、車資、餐錢等，「根本抵得上一個成年人了吧！」並問堂妹媽媽為何不幫忙時，堂妹則無奈地說，媽媽認為房租等生活開銷已吃不消，所以只能希望她能自己賺取生活費及學費。這令原PO相當心疼「我真心覺得，沒錢真的不要生小孩，堂妹來到這世上根本是來受苦的，投胎真的要投對啊！」

貼文曝光後，不少網友也感慨，「真的是沒能力就不要生，生來給老闆當廉價勞工的」、「說真的被生下的人倘若知道是這樣過日子 寧可胎死腹中」、「真心建議她讀夜校，白天賺錢，應該可以賺比較多」、「很可憐，小心女孩子缺錢很容易走歪路」、「看完這篇文章，我真的很感激我爸媽可以供養我讀書到大學畢業甚至碩班，不用背學貸的那種」。