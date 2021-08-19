疫情趨緩，各大場所陸續解封，北市府19日宣布北市桌遊店即日起恢復營業，但卻「限一般零售交易，不開放入場遊戲」，並要求落實防疫營運指引，全程佩戴口罩、實聯制、保持社交安全距離、人流管制，每2.25平方公尺1人等，若開放入場遊戲恐挨3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

北市商業處表示，北市5月17日下此4時許，公告桌遊店暫停營業，而指揮中心於8月9日則在防疫記者會指出，自10至23日維持二級警戒，並發布應遵守的通案性原則，一、除飲食外，外出全程配戴口罩，二、實聯制、保持社交安全距離，三、室內空間至少每2.25平方公尺1人，四、餐飲內用原則依照衛福部規定處理，另得開放桌遊場所一般零售的商業行為。

商業處指出，北市府 18日公告北市桌遊店恢復營業，但限一般零售交易，不開放入場遊戲，並溯及10日起生效，但為保障全體市民健康，避免營業場所成為防疫破口，北市桌遊店業者營運期間須依市府訂定的「北市桌遊店防疫營運指引」落實防疫規範。

商業處說，後續經發現違反指揮中心9日發布的通案性原則，未落實人流控管、總量管制等，市府將依《傳染病防治法》第67條第1項第2款規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

另外，開放入場遊戲、未執行實聯制、體溫量測、手部消毒、環境清消等，可依《傳染病防治法》第70條第1項第3款規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

附設餐飲違反「北市餐飲業防疫管理措施」，則依《傳染病防治法》第70條第1項第3款規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰；必要時，並得限期改善，屆期未改善者，按次處罰。