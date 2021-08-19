中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋為團長的中央代表團飛抵拉薩，出席西藏和平解放70週年慶祝活動。中央代表團在機場受到西藏各族群眾的熱烈歡迎。（新華社）

央廣網報導，以中共中央政治局常委、大陸全國政協主席汪洋為團長的中央代表團，昨天（18日）中午飛抵拉薩，出席今天舉行的西藏和平解放70週年慶祝活動，汪洋今天在大會上發表致詞。

擔任中央代表團副團長的中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權，全國人大常委會副委員長白瑪赤林，全國政協副主席張慶黎，中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華一同走下舷梯。大陸中央代表團成員同期到達。

西藏自治區黨委書記吳英傑、自治區人大常委會主任洛桑江村、自治區人民政府主席齊扎拉等在機場歡迎。

18日下午，汪洋率代表團全體成員來到西藏博物館，出席《黨的光輝照邊疆 錦繡高原譜華章——西藏和平解放70週年成就展》開幕式並參觀展覽。展覽全面回顧西藏和平解放、民主改革、自治區成立、社會主義建設、改革開放、進入新時代的歷史進程，全景展示在中國共產黨領導下西藏經濟社會發展取得的成就。

汪洋等人走進展廳聽取講解。《十七條協議》簽字儀式歷史照片、實行民族區域自治制度的展板、對口援藏資金圖表、《西藏自治區民族團結進步模範區創建條例》圖片⋯⋯等，一塊塊展板、一張張圖片圖表，展現了70年來西藏在中共的導下取得的發展。

受黨中央和習近平總書記委託，18日傍晚，汪洋在拉薩飯店看望在藏領導幹部、老同志白瑪赤林、帕巴拉·格列朗傑和列確、巴桑，以及阿沛·阿旺晉美同志家人代表。

大陸中央代表團22人，18日上午乘專機離開北京前往拉薩，出席西藏和平解放70週年慶祝活動。代表團成員包括中央和國家機關有關部門、軍隊有關單位負責人等。