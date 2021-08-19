阿富汗雖然表面貧窮 但地下卻蘊藏著豐富的礦藏

在美國進軍阿富汗20年後，塔利班迅速攻占首都喀布爾掌權，引發政治與人道危機。而同樣令安全專家關注的，就是阿富汗廣大豐富的礦藏會怎樣？

據CNN新聞網18日報導，阿富汗是世上最貧窮的國家之一。然而，美國軍官和地質學家2010年透露，這個位於中亞和南亞十字路口的國家，蘊藏了價值近1兆美元（近28兆台幣）的礦藏，能徹底改觀它的經濟前景。

除了鐵，銅和金等礦產分布各省外，或許最重要的，就是還有稀土礦。阿富汗可能擁有全球最大的鋰礦，它是充電電池，以及因應氣候變遷危機技術不可或缺，但確很稀有的原料。

生態未來集團（Ecological Futures Group）創辦人史庫諾佛（Rod Schoonover）說，阿富汗無疑是傳統貴金屬醞藏量最豐富的地區之一，同時也擁有21世紀新興經濟體所需要的金屬。

連年戰爭阿富汗無力監督 豐富礦藏成塔利班主要財源

以往因安全挑戰，缺乏基礎建設，加上嚴重乾旱，都使開採不易。而在塔利班控制下，這不太可能很快改變。然而，包括中國大陸，巴基斯坦和印度等國家都很感興趣，並可能不顧混亂，而設法介入。

就算美國總統拜登今年稍早宣布撤軍，為塔利班重新掌權鋪路前，阿富汗的經濟前景就已黯淡。美國國會研究處（Congressional Research Service）6月的報告顯示，到2020年為止，估計有90%阿富汗人生活在政府所設1天2美元（近56台幣）的貧窮線下。

然而，隨著世界各國講求環保，紛紛改用電動車和其他清潔技術，以減少碳排放，如鋰和鈷等金屬，還有釹等稀土的需求都飆升。就算阿富汗政局不穩、情勢不安全、政府積弱不振、基礎設施不足，貪瀆普遍和商業環境困難，以致難以開發這些礦藏，但仍坐擁潛力雄厚的寶藏。