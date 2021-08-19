高端疫苗將於下周一開打，但保護力仍備受質疑。國民黨文傳會副主委黃子哲再踢爆，7月25日討論高端疫苗二齊臨床研究成果報告會議中，ACIP委員邱政洵身兼高端委託研究計劃主持人，竟未自請迴避，明顯有利益衝突，更打臉陳時中「有迴避」的說法。

國民黨表示，自7月11日衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議記錄中，發現身兼高端疫苗計畫主持人的林奏延、李文生並未自請迴避，大方出席其他疫苗廠「賽諾菲」報告臨床實驗進度會議內。

文傳會副主委黃子哲點出多項疑點，他說，17位委員中有4位接了高端的研究計畫，1位擔任聯亞獨立監督委員會主委，也就是有將近三分之一的委員與高端及聯亞有所連結，其中又以高端最為關係匪淺。

黃子哲指出，高端共有7件研究計畫給4位ACIP委員當主持人，金額總計約1900多萬元，其中屬COVID-19疫苗的研究計畫共有4件，由李文生、林奏延、邱政洵承接，金額總計1400多萬，光林奏延就接了2件COVID-19疫苗的研究計畫，總計1250多萬；而高端也是所有藥商中，委託ACIP委員主持研究計畫投入最多件數與金額的廠商，

黃子哲表示，ACIP於7月25日開會決定將高端疫苗放入公費施打計畫內，有接高端案子的李文生請假、林奏延迴避，但參與會議的邱政洵並未迴避，明顯有利益衝突。

黃子哲質疑，當天開會的第三個討論案，竟是研議ACIP委員利益衝突迴避原則，顯見該委員會從未有相關規範與作為。文傳會主委王育敏認為，高端的審查過程仍有高度的利益迴避爭議，黑箱審查令人無法信服。

王育敏呼籲衛服部食藥署清楚說明，除了儘速將國內所有疫苗審查會議紀錄、審查委員名單完整公布外，也應一併補齊CDC、TFDA於審查會議中的報告內容，究竟如何描述國內的緊急狀態、有沒有認真審查等，應交給大眾公評。