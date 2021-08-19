25歲裘姓男子色慾薰心，去年9月起多次在停車場、國小校園及台鐵車廂內，伸出鹹豬手各對4名女子襲胸、觸摸下體，得手後閃逃，受害女受驚來不及反應，色狼卻已逃之夭夭，誇張的是裘男竟持手機開啟裸女照緊貼車窗給女駕駛看，並侵入2家娃娃機店偷竊，台中地檢署依違反《性騷擾防治法》及竊盜等罪起訴。

裘男在去年9月26日晚間9時35分，在中市豐原區的1處停車場閒晃，發現女子「小美」在自動繳費機繳完錢，要去取車，他與「小美」擦身而過，突伸鹹豬手襲胸，「小美」嚇得花容失色大聲呼叫，裘男竟再回頭走向「小美」，剛好有路人經過，他才逃離。

裘男竟還不罷手，遠遠地看到「小美」上車後，竟又走到車旁，不但持手機猛拍車子，還透過車窗觀看「小美」在車內動靜，並以手機開啟裸女照片，將螢幕緊貼車窗讓「小美」看，警方獲報到場逮捕裘男。

去年10月30日晚間7時20分，裘男在豐原區社興路附近徘迴，見女子「小麗」落單有機可趁，他從後方接近「小麗」，伸手觸摸她下體等隱私部位，得逞後即逃離現場。

去年11月21日上午10時許，裘男到豐原區某家國小走動，在附近巷弄發現出門倒垃圾的女子「小可」，跑近她身後，突然襲胸，得手後閃逃。

今年2月11日7時許，裘男在台鐵豐原車站搭區間車前往台中車站，尾隨女子「小愛」到台中車站1樓廣場，趁「小愛」從側背包拿出雨傘之際，出手觸摸她的下體等隱私部位，「小愛」驚嚇尖叫，他即逃逸無蹤。

此外，他在去年12月10日及今年1月23日凌晨先後到豐原區2家娃娃機店內，徒手竊取現場擺放的暖風機、音響及面紙盒等物品，經業者發現向警方報案。

警方接獲4女及相關業者報案，調閱監視影像發現裘男涉案身影。裘男到案全盤否認，辯稱他在停車場，只是搭「小美」肩膀；到社興路慢跑時，不記得碰觸到別人身體，並堅稱國小校園附近監視器錄影畫面裡的嫌犯，長得並不像他。至於偷竊部分，他辯稱不是偷，暖風機等物是放在公共空間，他以為可以拿走。