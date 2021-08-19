استقبال أهالي قندهار الحار لوفد الامارة الاسلامیة الذي وصل قبیل المغرب الی مدینة قندهار من الدوحة. pic.twitter.com/6b6gmTNT3U — Dr.M.Naeem (@IeaOffice) August 17 2021

據《美聯社》、「英國廣播公司」(BBC)等多家媒體報導，塔利班的二當家、在海外流亡11年的政治領袖巴拉達（Mullah Abdul Ghani Baradar），17日已返回阿富汗，並抵達塔利班根據地坎達哈省。《美聯社》預測，巴拉達此時返國，預計將在塔利班與阿富汗政府官員的談判中發揮關鍵作用。

巴拉達抵達的阿富汗南部城市坎達哈，是塔利班的發源地，意義非凡。隨著巴拉達搭乘的卡達政府班機抵達目的地，一行人改乘轎車。影片中可看出，巴拉達先與接機的人擁抱，隨後在眾人的簇擁下前行。當他搭乘轎車離開時，一旁的塔利班成員大聲歡呼，有人則高舉手上槍枝致意。

《美聯社》表示，由於塔利班近日在全國閃擊戰成功擊垮阿富汗政府官員，如何籌組政府成為各界關心之事。雖然塔利班宣稱將建立「包容性的伊斯蘭」政府，並強調相較於上次掌權，這次他們已更為溫和。

不過，這番宣言卻遭到外界質疑，並將目光聚焦在巴拉達身上，視其將做出何種宣言。不過，巴拉達本人卻沒有明說該如何治理國家，僅表明將採取務實的態度。

可以確定的是，塔利班成員18日已表態，取代原總統甘尼的新政府可能採取執政委員會的型態，並由塔利班最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）領導，而政體上不會採取民主國家。與前次執政相比，新政府執法會更寬柔，領導人也會更常公開露面。

至於女性地位將如何，塔利班指揮官哈希米（Waheedullah Hashimi）表示包含女性角色、工作、服飾規定與工作，都會由伊斯蘭學者組成的委員會決定。

BBC分析，在美國忙著與西方夥伴商討撤軍事宜的期間，巴拉達一直躲在卡達首都杜哈。如今他結束11年流亡生涯返回國內，頗具政治意義。畢竟，他是塔利班創始人與精神領袖歐瑪(Mohammed Omar)欽點的副手，名列聯合國安理會1988制裁委員會的智財清單之上。

相較於塔利班現任最高領導人艾昆薩達，巴拉達更引人注目。艾昆薩達一般都藏匿在巴基斯坦，只有偶而發表政治聲明。

巴拉達在2010年被美國與巴基斯坦捕獲，2018年獲釋後就潛伏在卡達，而他優異的軍事才能與狡猾的政治能力更讓他在組織內異軍突起。

巴拉達先前還以塔利班政治委員會負責人的身分，主導在卡達與阿富汗政府、美國的談判。當時，塔利班同意停止對西方聯軍的攻擊，防止2021年7月，更走訪中國大陸天津，與大陸外長王毅會面。