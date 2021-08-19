行政院今天拍板通過當沖降稅再延三年，將提草案送立法院審查，盼年底前完成三讀。不過，政院宣布當沖降稅的當下，台股卻大跌420多點。對此，金管會證期局長張振山表示，股市不能看一兩天，還是要看基本面，基本面是十年新高點，大家投資要有信心。

張振山表示，股市不是只看一兩天，還是要看基本面，根據金管會禮拜一查核的半年報財報數字來看，營收今年上半年比去年同期成長23％，稅前純益也成長117％，是十年來的新高點，大家投資要有信心。

行政院發言人羅秉成表示，下會期立法院雖然是預算會期，但也能審法案，選在此時宣布延長當沖降稅，主要是因為當沖降稅年底要到期，有共識展延之後，就儘早決定向外界說明，並交立院審議。

財政部次長李慶華表示，當沖降稅草案會列下會期優先法案，且就她所了解，也有立委已經提案，財政部以及金管會都會拜會立院各黨團促成修法通過，對於在年底前完成三讀很樂觀。

李慶華也指出，股市是敏感市場，為降低會影響股市的不確定因素，儘早把當沖降稅實施年限決議，送去審議。在股市管理上，股市本來就有投機、投資，不同投資人各有不同比例，為了讓股市能夠交易活絡，能夠持續穩定發展，「當沖交易活動是勢必要存在於正常交易活動中。」

李慶華也指出，目前台灣的當沖比例在集中市場占比40％，跟世界各國比起來，40％還算合理空間。美國當沖佔比52％，英國35％，韓國更高達87.5％，台灣目前當沖佔比還算是在合理範圍。