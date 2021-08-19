美國聯準會動向拖累18日晚間美股表現，道指收市跌382點。港股19日早段一度跌逾五百點，見逾三周低。

香港信報報導，恒指19日低開79點，甫開跌幅收窄至34點，見25832點半日高，其後持續下跌，一度跌518點，見25348點逾三周低。恒指19日中午報25425點，跌441點，跌幅為1.7％。大市半日成交額為822.91億港元。

國企指數半日收報8984點，跌165點，跌幅為1.8％。恒生科指低見6102點，創推出後新低，半日跌1.4％，報6141點。

個股方面，騰訊中期業績勝預期，不過公司料大陸將針對互聯網行業推出更多監管措施，股價19日早段升逾3％高見450.8港元後倒跌，中午報432港元，跌1％，成交居首達101.43億港元。

成交第二大是美團，半日挫5.2％報206.8港元。阿里巴巴曾創在港上市新低，半日挫3.8％報165港元。中石油挫5.6％，藍籌中表現最差。中生製藥料中期多賺逾5倍，半日升2.9％，為表現最好藍籌。