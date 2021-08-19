大陸財政科學院18日公布「2021年財政政策報告藍皮書」預計，在疫情得到有效控制前提下，2021年大陸GDP增速可能在6.5～8％，從中長期看，十四五期間大陸經濟增速將保持在5％左右。

預測結果顯示，2021年一般公共預算收入增速顯著提升，十四五期間增速放緩，財政支出依舊面臨較大壓力。藍皮書指出，料2021年製造業投資顯著上升，消費增速回升，出口持續景氣，消費者物價指數（CPI）增速將低於2020年水平，生產者物價指數（PPI）在經濟恢復的帶動下回歸上行。

此外，2021年消費仍取決於經濟主體的消費意願恢復情況，關鍵在於就業和企業利潤恢復的情況，預計2021～2025年社消零售總額年增速在6～8％，若經濟下行導致預期惡化，增速可能下滑。

在財政風險管理方面，大陸地方政府債務在疫情衝擊下更加突顯，建議把債務風險和公共風險的平衡，作為地方政府債務可持續性的根本標準。

財科院院長劉尚希表示，現在是一個高風險時代，風險清零是不可能的，宏觀政策應從更高維度提升國家競爭力，對標中長期目標，更關注戰略風險和長期風險。

他指出，當前強調財政政策的可持續性，其中就包含對財政風險的預期。在新經濟快速發展的趨勢下，市場對宏觀政策的風險預期在迅速轉變。在傳統的理論框架中解釋宏觀政策，可能會造成嚴重誤判，最終錯失戰略機遇。