國資委召開會議表示，2021年1至7月央企保持穩中有進、穩中向好態勢，淨利潤人民幣（下同）1.2兆元，年增1.12倍，兩年平均增長21.3％，營收達20兆元，年增27.4％，兩年平均增長8.8％，重點行業經營指標穩中向好。

會議指出，要積極推進國有資本布局優化和結構調整，聚焦戰略性新興產業適時組建新的中央企業集團，明確中央企業實現碳達峰、碳中和的路徑，加快發展節能環保產業，推廣應用減污降碳技術。

科技創新需突出，推動央企主動融入國家基礎研究、應用基礎研究創新體系，針對工業母機、高端晶片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關，展開「補鏈強鏈」專項行動，加強上下游產業合作，積極帶動中小微企業發展。

會議表示，國資委將進一步加強對中央企業金融業務監管，嚴控企業永續債規模，加強融資擔保管理。要加強對地方國有企業債務風險防控的指導，維護國有企業良好信譽和金融市場穩定。