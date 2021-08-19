由於全球塞港持續，上海航交所上周綜合航運指數持續創下新高，來到4281.53點，貨攬業者表示，以目前海運趨勢，貨櫃航商持續加收綜合費率附加費(GRI)恐怕成為下半年常態。以陽明(2609)為例，貨攬業者再度收到通知，陽明將從9月15日起再度加收綜合費率附加費(GRI)，已經是7月1日、7月15日、8月1日、8月15日及9月1日後，第六度加收GRI費用。

根據貨攬業者拿到的通知指出，陽明9月1日起再度要加收亞洲到美國及遠東到加拿大GRI費用，其中每20呎櫃加收900美元，每40呎櫃加收1000美元，40呎特殊櫃加收1125美元；至於採IPI及MLB運輸方式的遠東-美國GRI，遠東-加拿大GRI，每20呎櫃加收1800美元，每40呎櫃加收2000美元，40呎特殊櫃加收2250美元。

陽明第2季單季獲利繳出亮眼成績，稅後淨利達345.35億元，較去年同期轉盈，每股盈餘10.39元，一季賺進一個股本，上半年累計稅後淨利590.52億元，較去年同期由虧轉盈，每股盈餘達17.88元。第3季進入海運旺季，四缺狀況未解，也持續調漲GRI，獲利將大幅優於第2季。