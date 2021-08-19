據住展雜誌統計，近一年多來（2020年～2021年7月）數量大增，老屋拉皮案多達5個，數量不僅大勝往年，且從新北到桃園、基隆，乃至宜蘭都有。住展雜誌研發長何世昌表示，近來老屋拉皮建案數量大增，主因除了與房市景氣好之外，也與疫情有關；由於有些飯店、商場等產業遭受疫情重創而歇業，業者乾脆轉進不動產，將原本營業場所整建後推案銷售，拉皮建案因而比往年還多。

何世昌指出，國內旅館飯店業先後經歷「陸客不來了」風波與新冠疫情爆發，不少飯店出現「開門賠錢、關門賺錢」的詭異現象。雖然本業營運慘澹，但飯店本身資產價值卻絲毫不減，若飯店產權單一且符合使用分區規範，業主收回後可拉皮推案，或者整棟出售都是目前常見趨勢。而整棟出售的老飯店不管都更或危老重建，均可享高額容積獎勵，所以近年來老飯店已成為壽險金控、建商垂涎的目標，未來老飯店重生的案例將與日俱增。

住展雜誌統計資料顯示，北台灣2015年至2019年，五年間老屋拉皮案僅4件，平均一年不到一件；但近一年多來（2020年～2021年7月）數量大增，老屋拉皮案多達5個，從新北到桃園、基隆，乃至宜蘭都有。顯示房市愈好，老屋商機就愈加蓬勃，不只重建能創造獲利，就連拉皮整建也有很大商機。

何世昌建議，民眾若要購買老屋拉皮建案儘量選擇「內外拉皮」的建案，內拉皮為建築結構補結，外拉皮指的是外觀翻新，如果只作外拉皮恐無法達到居住安全的目的。另外也要注意「水電管線重拉」，否則管線老化、脆化等問題會造成未來居住上的麻煩。