威盛(2388)今日除息，每股配發現金股利0.8元，除息開盤參考價48.25元，本次的配息是威盛睽違17年後再度配發股利，無奈今日受到大盤狂瀉400點重擊，只能無奈貼息，股價開低走低、跌幅逾2.8%。

威盛除半導體晶片外，近年來持續深耕嵌入式平台，尤其瞄準車用市場，威盛認為，儘管新車一年的出貨量還不及1億輛，但過去已經行駛在道路上的商用車就有約3億輛的後裝市場，這是威盛嵌入式平台快速進入車載市場的第一步，透過威盛先進的駕駛輔助和安全系統，進入以大型商用車隊、家用中小型車和智慧物流為主的車用市場，瞄準龐大的車用市場商機。

威盛去年儘管本業持續虧損，但業外卻是大豐收，出售無形資產予轉投資公司上海兆芯，帶動威盛去年全年稅後純益為47.23億元，每股稅後純益9.57元，也因此，睽違17年後再度配發股利，每股配發現金股利0.8元。

威盛第二季合併營收達16.18億元、季增加3.1％，歸屬母公司共淨損4.86億元，每股淨損0.98元，單季毛利率為36.4％、季增加1.5個百分點。