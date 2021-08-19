台中國土計畫指認太平坪林地區為擴大都市計畫地區，市議員張玉嬿、王立任、謝志忠今日質詢指出，上月啟動的規劃案，現勘、訪談務必落實，地方均盼軍方閒置土地合理使用，而南太平農地工廠群聚，也應趁此次都市計畫通盤檢討納入就地輔導，以利永續發展。

張玉嬿指出，台中國土計畫4月底生效，太平坪林地區為擴大都市計畫地區，導致該地區土地交易比以往熱絡，民眾對區域繁榮寄以厚望，坪林地區整體發展規劃案7月發包、預算1500萬元，但現今仍紙上談兵。

張玉嬿說，坪林地區建築物密集、巷弄狹小、交通動線不佳、停車場不足，也沒有合法的活動中心，所以顧問公司現勘、訪談務必落實，掌握地方實際需求，尤其是最遭詬病的軍方閒置土地，應該檢討釋出，轉型成公共設施。

張玉嬿表示，太平都市計畫第一次通盤檢討也同時進行，國土計畫的未登記工廠管理是檢討重點，其中南太平農地工廠群聚，應研議變更檢討機制，就地納入產業輔導區位、合法生存，另外當地有更多的閒置營區，應檢討變更成為產業儲備用地，以利地方後續發展。

王立任表示，為因應未來氣候變遷、保育自然環境與人文資產、及產業合理配置，國土計畫對台中市的發展非常重要。希望台中市在未來能適度的保留綠地及開發經濟，兼顧平衡發展，邁向國家永續發展。

張玉嬿、王立任、謝志忠指出，台中國土計畫聽起來非常好，好像大台中發展指日可待，但是都市計畫通盤檢討時程經常一拖十年以上，要求都發局要縮短檢討時間，才能跟得上日益激烈的城市競爭。