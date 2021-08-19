民進黨政府5倍券政策大轉彎，政院宣布將向民眾免付1000元，直接領券方向規劃，遭諷「這與馬時期的消費券有甚麼兩樣？」對此，台北市議員羅智強就直言，蔡英文根本就是「抄馬成癡」。

羅智強今(19)日在臉書發文表示，民進黨在民意壓力下政策大轉彎，民眾免自掏1000元就可領5000元的振興券，5倍券「校正回歸」成馬時期的消費券，又再度印證，還馬英九公道者必蔡英文！

羅智強指出，當年馬英九發消費券時，蔡英文還痛批消費券炒作出來的興奮感像煙火一樣，但大家都花完以後卻沒有對經濟的貢獻；去年蔡政府炒作三倍券時，蘇貞昌說消費券成效不佳，要「記取教訓，不再重蹈覆轍」，說甚麼三倍券才好棒棒，「好領、好用、好刺激」。

最後呢？7月開始發放，12月還沒發完，既不好領，也不好用，更不刺激，民眾罵聲連連，經濟部核算三倍券的成本達15.4億，比消費券還高4.4億；如今蔡英文回抄消費券，已還馬英九一次公道，但羅智強表示，目前的狀況也與當年不同，比起消費券，現金才是真正能解決目前民眾困境的方法。