新北市北宜公路35.2K處，昨（18日）上午10時許在明隧道前發生落石坍方，1名陳姓重機騎士從新店往宜蘭行經該處時，突見前方落石緊急停車，逃過一劫，不料後方一輛轎車煞車不及遭追撞，造成手部擦挫傷，所幸並無大礙。事後有重機騎士將落石影像PO到臉書，車友當時僅差5公尺就會被落石集中，畫面怵目驚心。

現年42歲的陳姓重機騎士，18日上午10時騎重機駛往宜蘭，途經北宜35.2k明隧道口，見邊坡落石坍方，緊急減速慢行通過，卻遭後方39歲鄭姓女子駕駛的休旅車追撞，連人帶車倒在右方水泥牆，所幸僅手部擦挫傷。

警方趕抵現場，陳男手部擦挫傷並無大礙，雙方均無酒駕；警見落石佔用雙向車道，禁止車輛通行，並通知公所聯繫工程單位已於昨（19日）中午排除完畢，目前已雙向通車。

車禍發生前，有重機車友目擊坍方的驚險瞬間，並將影像分享到臉書社團「北宜公路幹譙版」，畫面可見不少落石從右方邊坡撒落，騎士們見狀緊急煞停，距離數公尺就可能遭砸傷。

驚悚影片引起網友們熱議，分享行車紀錄器的車友則心有餘悸表示，「現場真的太驚悚了，真的有地動山搖的感覺，騎車真的要注意路況啊！感謝後面的車友幫我記錄這生死一瞬間」、「很高興還能在這邊回覆大家的留言」。