去年新冠肺炎疫情期間，消費性電子產品的市場需求飆升，導致各類型晶片出現供不應求狀況，進而引爆全球產業的晶片荒，然而隨著疫情趨緩，有專家認為，現階段已有多種跡象顯示，出現PC需求放緩與晶片荒緩解的狀況。

美媒報導，記憶體晶片製造商美光的高階主管在會議中表示，PC需求已經開始趨緩，有一些客戶甚至出現晶片過剩的狀況。此外，券商摩根士丹利也在上周發布報告指記憶體晶片市場「寒冬將至」，並調降好幾檔晶片股評級。

研究公司IDC的數據則顯示，第二季全球PC出貨量成長了13%，這低於市場預測的18%，同時比第一季的成長55%大幅放緩，尤其無線路由器製造商Netgear的財務預測指引令人失望，顯示銷售額可能低於預期。

對此，知名半導體專欄作家Tae Kim則說，「以前有一句古老諺語，當科技公司擁有好的市場景氣時，他們的股票通常會漲贏大盤，反之亦然，現在這項產業可能開始低於預期。」

不過Tae Kim強調，這不代表晶片荒已經結束，因為Delta變種病毒帶來的新一波流行及疫苗效力存有疑問，這讓各方的預測變得更為困難，「有些分析師認為，現在需求疲軟主要是季節性因素，明年銷售量將會回升。」

即使如此，Tae Kim認為，消費者搶著購買電腦與印表機的狀況已經很難再見到，「當上班族或學生購買筆電，在未來幾年內就不需要另一台筆電，所以可以看到零售商開始對所有PC相關的產品提供折扣，除了顯示卡之外，現在仍然是從事遊戲業務的好時機。」

Tae Kim補充說道，「PC需求下降可能會持續好幾季，市場擔心晶片週期結束，導致記憶體晶片價格急速下滑，但對於想要購買相關產品的消費者來說，這或許是一個好消息，今年秋天將可以更容易在商店找到他們想要的產品。」