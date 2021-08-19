知名樂團蘇打綠歷經官司風波之後，改名魚丁糸後重新出發再戰樂壇，近來接續推出新歌《我就奇怪》、《蜂蜜人蔘》，引起熱烈討論，不過卻有歌迷不買帳，除了嫌棄歌曲難聽之外，還狂酸：「青峰你是江郎才盡了嗎？」對此，青峰也高EQ回應。

魚丁糸即將推出首張全新專輯《池堂怪談》，近來釋出《我就奇怪》、《蜂蜜人蔘》兩首歌曲，未料卻有網友大失所望，直言等了這麼多年，卻等到這麼難聽的專輯，除了失望及痛心之外，更直接嗆明：「青峰你是江郎才盡了嗎？你不好好自己做一隻曲嗎？為何總要拉你的團員一起做？告訴你，其實你自己做的曲子更好聽，別這麼沒自信」。

新歌網友酸難聽，主唱青峰高EQ回應。（圖／IG）

對此，青峰回應：「難不難聽也不是你說了算啦，不喜歡，就不要聽就好啦，有什麼好痛心呢？不用折磨自己，更不能隨意去告訴別人該怎麼做。我很喜歡，我覺得好聽，這個我有自信。喜好不同，我不會說服你，你也不用覺得自己判斷就是對的」，接著強調：「頻率沒對上，不用勉強啦。」

「魚丁糸」推出新專輯《池堂怪談》，距離上一張專輯已經睽違6年，主唱青峰表示復出相當不容易，更開玩笑表示：「如果賣不好，不知道會不會有下一張，畢竟環球音樂是會看財報。」此外在影集片尾驚見「魚丁糸有限公司」，這才透露在2019年就創立了新公司。