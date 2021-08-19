中央流行疫情指揮中心近期要求多個行業從業人員應接種疫苗14天，或提供篩檢陰性證明才能工作，勞動部昨天表示，如果未能提供疫苗接種或陰性證明，不強迫雇主給薪，至於快篩費用誰出？勞動部今天指出，因應指揮中心要求應辦理快篩如幼兒園、補習班等特定場所，屬企業營運管理所需，「相關費用宜由雇主負擔」，但也不強制雇主給付。

勞動部表示，新冠肺炎適用「傳染病防治法」規定，即民眾於傳染病發生或有發生之虞時，應配合接受主管機關檢查、治療、預防接種或其他防疫、檢疫措施；若為指揮中心因應防疫需要接管之場域快篩對象，檢測費用由公費支應。

但若是企業基於職場防疫需求，要求勞工接受篩檢，或因應指揮中心要求應辦理快篩特定場所，勞動部說，因均屬企業營運管理所需，相關費用宜由雇主負擔。

針對如補習班、幼兒園等要提供相關證明才能從業的人員，勞動部職安署組長張國明說，原則上仍由勞資協商，但因不可歸責於雇主，因此僅建議「宜由雇主負擔」；至於如果未在要求接種疫苗或篩檢陰性證明的事業單位，他說，事業單位不得強制勞工一定要接種疫苗或篩檢才能提供勞務，如果要求不得來上班則屬「勞務受領遲延」，雇主仍應給付工資。