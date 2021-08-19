裕隆集團兩家上市車股裕隆(2201)、中華(2204)即將於下周三(8月25日)舉辦法人說明會；兩家公司上半年營運均交出好成績，預期下半年台灣車市可望隨著本土疫情降溫而逐步回溫，對於大陸車市的看法也成為焦點之一。

裕隆上季的法說會中，公司預計今年台灣車市比去年減少約3.8%，大陸車市則是預估可比去年成長3.9%，因近期大陸本土疫情有升高的現象，加上車廠晶片缺貨持續，本次法說會對於大陸車市的看法也相對受矚。

裕隆上次法說會表示，2021年全年來看，因台灣疫情近期防控升級，以及車用晶片缺貨等不確定性風險影響，因此保守預估2021年台灣汽車市場約42.7萬台，較2020年44.4萬台下降約3.8%。

大陸車市方面，受境外疫情未有效遏制影響，關鍵零部件如車用晶片供應風險加大，中汽協預估2021年中國大陸整體汽車市場銷量較2020年小幅成長約3.9%，約2,630萬台。

據陸媒報導，受到全球「晶片荒」影響，中汽協預估，今年7月份大陸汽車銷量為182萬輛，月減9.7%，年減13.8%，數據較6月進一步下滑。市場人士擔憂，大陸車市似乎正由熱轉冷，恐將影響下半年市場消費表現。

裕隆汽車調整財務結構後，加上轉投資裕融、中華車獲利成長貢獻，裕隆上半年淨利增長2倍，加上減資效應，上半年每股淨利達2.35元。裕隆上半年合併營收383.8億元、年增2.7%，營業利益35.1億元、年增2.48倍，稅後淨利23億元、年增2倍，EPS達2.35元，明顯優於去年上半年的0.5元。

中華汽車上半年營收161.95億元、年成長9.6%，營業淨利15.1億元、年成長68.9%，稅後淨利25.38億元、年成長約67%，每股盈餘(EPS)達4.65元，優於去年同期的2.79元。

展望後市，中華車表示，隨著7月27日後疫情降級，相信國內車市消費動能將會逐步回復，下半年中華車仍將積極努力達成預定內銷台數5萬台的目標。