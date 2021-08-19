看好CMO市場發展，醫療技術公司BD旗下台灣及香港公司與國光生技(4142)簽訂合作備忘錄(MOU)，瞄準醫藥委託代工1,200億美元商機。據European Pharmaceutical Review市場研究報告指出，人口數量增長、慢性病患者增加以及醫療支出等因素，預計2027年全球醫藥委託代工製造(Contract Manufacture Organization, CMO)市場預估將達1,200億美元。

國光生技董事長詹啟賢說，國光持續致力成為亞太地區卓越生物製劑供應者，提供專業充填服務，近年來更積極拓展國際市場，與BD策略聯盟強化跨國藥廠合作，將是國光走向國際的重要布局。

BD製藥系統部門觀察到台灣製藥產業迅速崛起，並看準CMO市場發展，未來將針對有需要委託預充填針筒代工製造的國際藥廠，聯手國光提供代工製造服務。

BD台灣及香港公司總經理王明傑表示，台灣的製藥企業需要相關的支持和解決方案，以加快其開發時程並進一步提高其最終商業量產成功的機會。