行政院日前拍板將發放振興五倍券政策，並朝全民免費領取的方向規畫，行政院長蘇貞昌今在行政院會裁示，五倍券全民免付1000元，希望業者加碼、地方政府跟進，也請各部會從這方面規畫運作，包含去年很成功的動滋券、藝fun券、農遊券、客家券等，以過去經驗，好要更好，振興兼紓困。

蘇貞昌指出，五倍券是有價證券等於現金，是限期使用的現金，會長高、長胖，業者跟地方政府會加碼。去年三倍券成功的經驗，讓我們更有自信推出五倍券，讓民眾不用付1000元都可以領到。

蘇貞昌提到，去年三倍券有2330萬人領取，包含剛出生的嬰兒都可以領，領取率超過98％，創造千億以上效益；這次五倍券全民免付1000元，同時希望去年很成功的動滋券、藝fun券、農遊券、客家券等，各部會能複製去年經驗，紓困兼振興。

由於目前振興紓困特別預算剩餘約1600億元，扣除振興券需要1300億元，若政府再推出加碼方案，是否有需要再追加特別預算，行政院發言人羅秉成表示，各部會發行的振興券，財源不一定事特別預算，大多由各部會財源支應，目前整體方案尚未完成，待完成後會迅速對外說明。

有執政黨立委建議，五倍券希望能在中秋節前夕推出，但距離中秋節僅剩不到一個月，時程上是否來的及。羅秉成說，五倍券發放時程當然希望越快越好，但必須要關注個方案是否能加緊速度執行，因此並沒有預定發放五倍券時間點，一旦內部方案完整後，就會盡快對外說明。