教育部拍板全國各級中小學將在9月1日統一開學，並強調由中央補助3億採購隔板等防疫物資，近日卻傳出隔板嚴重缺貨，甚至不斷被哄抬價格，高中老師擔憂，使用隔板確實能保障師生衛生安全嗎？再加上一般人也不清楚隔板材質，「隔起來，病毒就不會往上面出去嗎？」

中小學開學在即，但疫情尚未疫情止息，疫苗也尚未全面施打，不少師生、家長對校園衛生安全憂心忡忡。至於教育部砸大筆經費採購用餐隔板，近來更是引人詬病。

全國高級中等學校教育產業工會祕書長、萬芳高中化學老師許麗吉表示，市面上販售的隔板品質不一，她在網路上看到網友分享塑膠製的資料夾，號稱不會增加垃圾和收納困難，將作為開學後的隔板使用，「這樣的隔板不知道是否符合教育部規定？教育部的開學指引中，有規定隔板的尺寸嗎？很奇妙的開學規定！」

近日傳出隔板價格遭大幅哄抬，許麗吉指出，曾聽聞國中會考時一個隔板賣新台幣110到120元，同一片現已漲價200元左右。

許麗吉提到，曾有家長會長向她反映，隔板價格高低在於材質優劣，因此不同材質的隔板，價格不一樣，「現在相同的隔板，價格一直飆高，還不一定買得到。」

許麗吉說，如今開學在即，隔板又被列為防疫必備，「很好奇，難道其他國家也都是將隔板列入學校上課的防疫必備品嗎？」她更好奇：「用防護面罩戴著，如果可以吃飯，難道就一定不行嗎？」

許麗吉還反問，用餐完畢之後，隔板一定要消毒，而以目前現行校規，如果學生用餐不架隔板，或使用完沒有天天消毒，可以懲罰嗎？可以因為沒有隔板就不准吃飯嗎？那又應該由誰來負責檢核？誰來負責罰呢？

許麗吉認為，隔板延伸問題很多，讓校方一頭霧水，「這一堆很奇妙有趣的問題，教育部和指揮中心可能都要在開學前先講清楚。」

教育部回應，為因應110學年度開學，協助地方政府及學校落實校園防疫措施，教育部已核定補助3億444萬5500元，補助高級中等以下學校（含幼兒園）購置防疫物資及用品，包含用餐隔板、COVID-19快篩試劑、備用口罩及消毒用酒精等防疫物資。如學校採購用餐隔板及快篩試劑等有經費不足之情形，將會視需要擴增補助經費，以協助各校購置防疫物資。