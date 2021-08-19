今年5月新冠肺炎本土疫情竄升，全國進入防疫3級警戒，國內旅遊人數出現雪崩式下滑，根據交通部觀光局最新統計，今年6月各縣市觀光遊憩據點旅客，較去年同期少了84.5％，雲林、苗栗與嘉義縣遊客都不超過千人，金門和連江縣更是慘不忍睹的「0」。

根據觀光局統計今年1至6月資料，國內5月疫情大爆發後，各縣市的觀光遊憩據點遊客出現鬆動，6月更直線下滑，大多數縣市呈現90％至100％的跌幅，只有少數縣市只有桃園市及新竹市跌幅在3成以下，其中桃園市跌幅較少還是因為推估方式有變動。

遊客最少的5個縣市，包括嘉義縣888人、苗栗縣511人、雲林縣300人，以及金門縣與連江縣的0人。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰指出，大多縣市景點旅客量衰退超過9成，推估7、8月份的遊客量也不會太高，原因與現在還有傳出零星疫情有關。儘管現在警戒降回2級，但戶外超過百人的活動都要提計畫核定，因此各地還沒看到宣傳活動，整體氣氛都沒了。

黃正聰表示，去年同期維持很長時間的本土零確診，民眾敢安心出遊，中央、地方的活動才會開跑，相關旅遊獎勵措施也跟著發動，今年可能也要等到疫情更穩定，旅遊才能回溫。