經濟部能源局今年7月23日公布「離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點」以及提出「離岸風電選商機制規劃草案」，環境公民團體、漁民團體以及學者專家今(19)日召開線上記者會表示，離岸風電場址規劃的敏感區域應依《海岸管理法》將近岸海域至距岸8浬劃為高敏感核心區，否則將壓縮未來推動海洋保育永續的空間，也沒有足夠的海域供業者開發風場，2026至2031年9GW的開發容量恐無法落實。

漁民權益暨環境永續中心主任鍾瀚樞表示，離岸風力發電區塊開發場址的敏感區域應將《海岸管理法》所定之近岸海域納入，近岸海域至距岸8浬應劃為高敏感的核心區；2022年釋出的3GW容量應優先開發第二階段潛力場址未獲得分配容量的風場；選商機制之履約能力審查應納入環境與社會責任承諾開發業者有責任提出與漁業共存的風場設計。

台灣蠻野心足生態協會專職律師郭鴻儀指出，離岸風電的目的在於因應氣候變遷與能源轉型，但不該讓海洋治理淪為被架空的領域，中央也忽略地方政府對海洋保護區表達意見的空間，在衝刺離岸風電的業績時，更忽略了離岸風電使用的海洋屬於公共財，但從頭到尾公共參與的機會並不多。

彰化環境保護聯盟總幹事施月英表示，政府在審核時應該納入環境保護生態保育及對社會公益參與的貢獻，例如漁民或公民入股成為股東、確保海域不劣化，另外，本次三階草案仍允許航道內申設風機，讓海豚的活動空間限縮在潮間帶，能源局應落實環評結論，反對航道內風場開發，海保署應盡速檢討重新畫設彰化海域的白海豚棲息地。

台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯以及媽祖魚保育聯盟專員施仲平共同提出訴求，即海洋資源開發規劃不應架空國土計畫法，海委會應積極扮演承接國土計畫法「海洋資源地區」審議的重要角色，以及國際的海洋空間規劃原則可作為我國參考。