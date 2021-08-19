日本YouTuber「Iku老師」12年前來台發展，在台灣娶妻生女後，近日在YT頻道中閃電宣布要帶家人回日本定居，哽咽落淚說：「謝謝台灣給我的12年」。最新一支影片中他更吐露最愛台灣人的6大個性，分別是好客、愛講政治、守規矩、速戰速決、追求CP值、懶惰，讓不少台灣網友心有戚戚焉。

Iku老師16日突然曬出影片宣告要回日本了，片中他抱著女兒說自己大學畢業後就來台灣生活了12年，8個月大的女兒則是從小就在台灣長大，可見一家人對台灣的感情，他並不是不喜歡台灣所以要搬回老家，而是3天前知道家人生病，考慮過後決定搬回日本就近照顧，加上目前住的房子租約快到期，所以不怕違約金的問題，但因為新冠肺炎肆虐，這場搬家相對更麻煩，不僅要處理太太簽證問題，到了日本後也要進行14天隔離。

Iku老師近日宣布要離開台灣回日本。（圖／翻攝自Iku老師/Ikulaoshi Youtube）

宣告將離開台灣後，17日Iku老師又曬出一支名為「我在台12年看過來的台灣好個性！」的影片，分享自己在台灣住了12年觀察到台灣人最讓他喜歡的特殊個性，第一是「好客」，笑說台灣人非常喜歡搶埋單，被知道是日本人身分時，他在餐桌上也會碰到親友忙送一大堆食物過來，令他哭笑不得。其二是評價正反兩極的「愛講政治」，Iku老師說日本人通常不愛講，是因為怕造成對立，但他來台灣後對這點完全改觀，因為明白大家的出發點都是希望社會更好，「民眾就是一定要監視政府」，畢竟政府是用人民繳的稅金做事，讓Iku老師認為大家的討論「是好的」。

Iku老師認為台灣民眾自制力強，討厭不守規矩的人。（圖／翻攝自Iku老師/Ikulaoshi Youtube）

第三，Iku老師說一般人覺得日本人很守規矩，但就他觀察覺得台人也很守規矩，最近疫情能被壓下，也是因為民眾自發性的守規矩。第四則是台灣人喜歡速戰速決，讓Iku老師覺得跟台灣人開會合作時都很有效率。第五則是追求CP值，他笑說台灣人很喜歡團購、集點、比價，尤其是辦公室的團購文化，讓他覺得新奇又有趣。最後他則點出自己也很喜歡台灣人懶惰的個性，但這個懶惰並非不好，而是會激勵發明出許多有用的懶人小物，讓他覺得相當方便。

見此，網友回應Iku老師說：「就算IKU老師回日本居住了，未來疫情結束後也歡迎隨時來台灣觀光旅遊」、「台灣是萬物皆可團，團結力量大（打折）」、「Iku老師觀察得很好，很難想像你離開台灣後，就看不到你分析台灣的優缺點了」、「感謝世界上所有尊重惰性的發明家讓我現在可以懶懶過生活」。

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