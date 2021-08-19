大陸電信巨頭中國移動18日晚間預揭露A股招股書，研判此次募資金額或將達560億元（人民幣，下同），若以此計算，將超過稍早募資542億元回A股上市的中國電信，成為近10年來A股最大IPO。同時也形成大陸三大電信齊回A股上市的新格局。

根據券商中國報導，在近期業績說明會上，中國移動董事長楊杰表示，預計中國移動今年內能夠順利回A股，認為回到A股有利於促進公司轉型發展。據了解，5G網路建設將是中國移動此次募資的主要用途之一。

此外，8月18日晚間，中國電信也公告於8月20日在上海證券交易所上市。在紐交所退市的2個月後，中國電信從今年3月9日正式公告宣佈回歸A股，到8月20日正式上市僅用了5個多月時間。

市場人士更分析，電信行業三大營運上這樣優質的大型央企在A股聚首，可以直接讓A股投資者充分享受電信業高速穩定成長的市場紅利。同時對大陸資訊通信產業的輻射拉動作用更加明顯，直接帶動產業鏈的共同發展，讓更廣泛的產業、投資者共用發展紅利，同時也促進大陸資本市場更穩定前行。